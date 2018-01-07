Захарова рассказала, с кем в Госдепе США ей было приятно работать

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства рассказала, есть ли у нее приятели в американском Госдепартаменте.

Как пишет RT, Захарова отметила, что у нее были весьма конструктивные отношения с экс-представителем Государственного департамента Дженнифер Псаки. По словам дипломата, с ней было приятно иметь дело. Захарова подчеркнула, что никогда этого не скрывала.

Дженнифер Псаки заняла пост официального представителя Госдепартамента Соединенных Штатов Америки в 2013 году и находилась в должности по 2015 год. За этот срок Псаки запомнилась мировым СМИ за не всегда точные высказывания.

Ранее Мария Захарова поздравила своих подписчиков с Рождеством. На своей странице в Facebook она написала, что побывала на службе в храме Архангела Михаила в деревне Вертлино.