Во время праздников в Ленобласти гости пытались заживо сжечь хозяев в их квартире

В Ленинградской области гости решили сжечь заживо хозяев в их собственной квартире.

Как сообщает 7 января 78.ru, двое молодых людей в новогодние праздники пришли в гости к своим знакомым. В какой-то момент между ними началась перепалка, которая вскоре перешла в драку.

В результате избиения хозяева жилого помещения оказались бессознательном состоянии. Однако на этом их знакомые не стали останавливаться, решив замести следы преступления посредством поджога. Попытку устроить пожар в квартире заметили соседи, которые и сообщили в правоохранительные органы о происходящем.

Огонь удалось потушить. В течении суток стражи порядка задержали злоумышленников. Возбуждено уголовное дело.