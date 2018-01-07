СМИ: Экс-президент Ахмадинежад задержан в Иране

Полиция задержала экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада за поддержку антиправительственных протестов, прошедших в стране. Об этом в субботу, 6 января, сообщает газета Al-Quds Al-Arabi со ссылкой на источники в Тегеране.

Согласно данным газеты, Ахмадинежад был задержан с санкции верховного руководителя и духовного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи во время визита в Шираз. Как утверждает газета, причиной задержания стали заявления бывшего иранского лидера на антиправительственных протестах, которые в Тегеране рассматривают как призыв к «разжиганию беспорядков».

Al-Quds Al-Arabi пишет, что политик, выступая перед митингующими в Бушере на юге страны в четверг, 4 января, заявил, что «некоторые из действующих чиновников живут вдали от проблем людей и ничего не знают о реальной ситуации в обществе». При этом Ахмадинежад обратил внимание на то, что «люди недовольны этим правительством (во главе с президентом Хасаном Роухани)», обвинив его в монополии власти и ресурсами.

Напомним, что к настоящему моменту Тегеран не предоставил официального комментария по поводу новости о задержании Махмуда Ахмадинежада.