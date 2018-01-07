Иранский танкер столкнулся с китайским судном, погибли 32 человека

Иранский танкер столкнулся с китайским судном на восточном побережье Китая вечером 6 января.

Об этом сообщает информационное агентство IRNA. По данным СМИ, погибли 32 человека, которые ранее считались пропавшими без вести.

Глава Управления по связям с общественностью Министерства нефти Ирана Касра Нури рассказал журналистам о том, что танкер, который был арендован корейской компанией Hanwha TOTAL Co, перевозил конденсат, принадлежащий Национальной иранской нефтяной компании (NIOC). Отмечается, что после столкновения с китайским судном танкер загорелся.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в результате столкновения танкера судном пропали без вести 32 члена экипажа танкера, в числе которых 30 иранцев и двое граждан Банладеш.