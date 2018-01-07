Политолог объяснил, почему у Путина не было причин провоцировать украинский конфликт

У российского президента Владимира Путина не было каких-либо причин влиять на развитие конфликта на Украине 2014 года. Такое мнение выразил политолог из Соединенных Штатов Стивен Коэн.

Как пишет РИА Новости, профессор и специалист по Российской Федерации отметил, что украинский кризис обычно трактуется двумя версиями. Согласно американской версии, причиной выступила якобы «агрессия» Кремля. Москва же утверждает, что конфликт был вызван Евросоюзом и НАТО под влиянием Вашингтона. Российская версия более реалистична, отметил Коэн.

В январе 2014 года Путин перед ОИ в Сочи хотел показать Россию надежным партнером. Все шаги были направлены на то, чтобы показать, что Россия является независимым партнером в международных делах. У Москвы не было причин провоцировать масштабный международный кризис, подчеркнул профессор.