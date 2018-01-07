Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Юрист прокомментировал требование Евросоюза о выплатах за эмбарго на ввоз свинины

Юрист прокомментировал требование Евросоюза о выплатах за эмбарго на ввоз свинины

 Захарова рассказала, с кем в Госдепе США ей было приятно работать

Захарова рассказала, с кем в Госдепе США ей было приятно работать
Киев отказывается погасить долг перед судостроителями «Украины»

Киев отказывается погасить долг перед судостроителями «Украины»

 Аэропорт Ташкента закрыли из-за сильного тумана

Аэропорт Ташкента закрыли из-за сильного тумана
СМИ: Экс-президент Ахмадинежад задержан в Иране

СМИ: Экс-президент Ахмадинежад задержан в Иране

 Политолог объяснил, почему у Путина не было причин провоцировать украинский конфликт

Политолог объяснил, почему у Путина не было причин провоцировать украинский конфликт
Юрист прокомментировал требование Евросоюза о выплатах за эмбарго на ввоз свинины

Юрист прокомментировал требование Евросоюза о выплатах за эмбарго на ввоз свинины

 Захарова рассказала, с кем в Госдепе США ей было приятно работать

Захарова рассказала, с кем в Госдепе США ей было приятно работать
Киев отказывается погасить долг перед судостроителями «Украины»

Киев отказывается погасить долг перед судостроителями «Украины»

 Аэропорт Ташкента закрыли из-за сильного тумана

Аэропорт Ташкента закрыли из-за сильного тумана
СМИ: Экс-президент Ахмадинежад задержан в Иране

СМИ: Экс-президент Ахмадинежад задержан в Иране

 Политолог объяснил, почему у Путина не было причин провоцировать украинский конфликт

Политолог объяснил, почему у Путина не было причин провоцировать украинский конфликт
13:05   7 Января 2018
Весь мир
440

Политолог объяснил, почему у Путина не было причин провоцировать украинский конфликт

Политолог объяснил, почему у Путина не было причин провоцировать украинский конфликт

У российского президента Владимира Путина не было каких-либо причин влиять на развитие конфликта на Украине 2014 года. Такое мнение выразил политолог из Соединенных Штатов Стивен Коэн.

Как пишет РИА Новости, профессор и специалист по Российской Федерации отметил, что украинский кризис обычно трактуется двумя версиями. Согласно американской версии, причиной выступила якобы «агрессия» Кремля. Москва же утверждает, что конфликт был вызван Евросоюзом и НАТО под влиянием Вашингтона. Российская версия более реалистична, отметил Коэн.

В январе 2014 года Путин перед ОИ в Сочи хотел показать Россию надежным партнером. Все шаги были направлены на то, чтобы показать, что Россия является независимым партнером в международных делах. У Москвы не было причин провоцировать масштабный международный кризис, подчеркнул профессор. 

Автор: Ольга Шпакова
#евросоюз #сша #путин #украина #политолог #запад #евромайдан #коэн
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы Россия
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы
Накануне Instagram заблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». После обращения Роскомнадзора к руководству социальной сети страница была разблокирована.
12:47   6 Января 2018
2042
РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ Россия

РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ

18:05   5 Января 2018
4086
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ Весь мир

Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

13:36   4 Января 2018
15567
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

15:30   3 Января 2018
14423
Новости smi2.ru
Россия много узнала о F-22 в небе над Сирией — генерал ВВС США Джеймисон

Россия много узнала о F-22 в небе над Сирией — генерал ВВС США Джеймисон

 «Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе

«Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе

 ЕС требует у России 1,39 млрд евро в год за «незаконное» эмбарго на ввоз свинины

ЕС требует у России 1,39 млрд евро в год за «незаконное» эмбарго на ввоз свинины

 Скончался известный травматолог Владимир Юлов

Скончался известный травматолог Владимир Юлов