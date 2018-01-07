СМИ: Число пострадавших при землетрясении в Иране превысило 50

Количество пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,1 в провинции Керманшах на западе Ирана увеличилось до 51 человека.

Об этом в воскресенье, 7 января, информирует агентство IRNA со ссылкой на представителя местной администрации. Напомним, что землетрясение магнитудой 5,1 произошло в минувшую субботу днем. Отмечалось, что его эпицентр находился в восьми километрах юго-восточнее города Сере-Поле-Захаб. Накануне сообщалось более чем о 20 пострадавших от разгула стихии.

Глава службы управления по кризисным ситуациям провинции Реза Махмудиан сообщил агентству, что в результате землетрясения пострадал 41 человек из города Касре-Ширин, еще девять – из города Гилан-э-Герб.