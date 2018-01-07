Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Юрист прокомментировал требование Евросоюза о выплатах за эмбарго на ввоз свинины

Юрист прокомментировал требование Евросоюза о выплатах за эмбарго на ввоз свинины

 Захарова рассказала, с кем в Госдепе США ей было приятно работать

Захарова рассказала, с кем в Госдепе США ей было приятно работать
Киев отказывается погасить долг перед судостроителями «Украины»

Киев отказывается погасить долг перед судостроителями «Украины»

 Аэропорт Ташкента закрыли из-за сильного тумана

Аэропорт Ташкента закрыли из-за сильного тумана
СМИ: Экс-президент Ахмадинежад задержан в Иране

СМИ: Экс-президент Ахмадинежад задержан в Иране

 Политолог объяснил, почему у Путина не было причин провоцировать украинский конфликт

Политолог объяснил, почему у Путина не было причин провоцировать украинский конфликт
Юрист прокомментировал требование Евросоюза о выплатах за эмбарго на ввоз свинины

Юрист прокомментировал требование Евросоюза о выплатах за эмбарго на ввоз свинины

 Захарова рассказала, с кем в Госдепе США ей было приятно работать

Захарова рассказала, с кем в Госдепе США ей было приятно работать
Киев отказывается погасить долг перед судостроителями «Украины»

Киев отказывается погасить долг перед судостроителями «Украины»

 Аэропорт Ташкента закрыли из-за сильного тумана

Аэропорт Ташкента закрыли из-за сильного тумана
СМИ: Экс-президент Ахмадинежад задержан в Иране

СМИ: Экс-президент Ахмадинежад задержан в Иране

 Политолог объяснил, почему у Путина не было причин провоцировать украинский конфликт

Политолог объяснил, почему у Путина не было причин провоцировать украинский конфликт
12:46   7 Января 2018
Россия
79

Патриарх Кирилл рассказал, чем опасно развитие цифровых технологий

Патриарх Кирилл рассказал, чем опасно развитие цифровых технологий

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил беспокойство в связи с проблемой сохранения свобод человека в рамках активного внедрения цифровых технологий в область экономики.

Как отметил глава РПЦ в интервью телеканалу «Россия-1», речь идет не только о возможности злоумышленников воспользоваться цифровыми технологиями с целью нанесения ущерба стране, обществу или отдельным людям. Патриарх отметил, что в данномм вопросе важен не только технологический, но и духовный аспект.

Он напомнил, что в обществе нередко говорят о необходимости избавиться от наличных денег, перейдя исключительно на электронные карточки. Эти призывы, подчеркнул Патриарх, апеллируют к прозрачности и контролю. По мнению главы РПЦ, при этом людям не стоит забывать о рисках.

«А если в какой-то момент исторического развития доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность?», — отметил он.

Автор: Алла Ларионова
#технологии #патриарх кирилл #общество #рпц
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы Россия
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы
Накануне Instagram заблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». После обращения Роскомнадзора к руководству социальной сети страница была разблокирована.
12:47   6 Января 2018
2042
РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ Россия

РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ

18:05   5 Января 2018
4086
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ Весь мир

Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

13:36   4 Января 2018
15567
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

15:30   3 Января 2018
14423
Новости smi2.ru
Россия много узнала о F-22 в небе над Сирией — генерал ВВС США Джеймисон

Россия много узнала о F-22 в небе над Сирией — генерал ВВС США Джеймисон

 «Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе

«Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе

 ЕС требует у России 1,39 млрд евро в год за «незаконное» эмбарго на ввоз свинины

ЕС требует у России 1,39 млрд евро в год за «незаконное» эмбарго на ввоз свинины

 Скончался известный травматолог Владимир Юлов

Скончался известный травматолог Владимир Юлов