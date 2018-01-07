Патриарх Кирилл рассказал, чем опасно развитие цифровых технологий

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил беспокойство в связи с проблемой сохранения свобод человека в рамках активного внедрения цифровых технологий в область экономики.

Как отметил глава РПЦ в интервью телеканалу «Россия-1», речь идет не только о возможности злоумышленников воспользоваться цифровыми технологиями с целью нанесения ущерба стране, обществу или отдельным людям. Патриарх отметил, что в данномм вопросе важен не только технологический, но и духовный аспект.

Он напомнил, что в обществе нередко говорят о необходимости избавиться от наличных денег, перейдя исключительно на электронные карточки. Эти призывы, подчеркнул Патриарх, апеллируют к прозрачности и контролю. По мнению главы РПЦ, при этом людям не стоит забывать о рисках.