Эксперты составили топ-5 внедорожников, доступных в РФ

Автомобильный портал «Авторамблер» составил рейтинг лучших кроссоверов, которые можно приобрести на территории Российской Федерации.

Специалисты проанализировали данные продаж на российском рынке и по результатам исследования топ-5 наиболее востребованные автомашин в данной категории.

По данным экспертов, самым популярным внедорожником в России оказался Chevrolet Niva. Эта модель оснащена 80-сильным движком объемом в 1,7 литра. Его минимальная стоимость составляет 538 тысяч рублей.

«Серебро» рейтинга эксперты отдали автомобилю УАЗ «Хантер». Этот внедорожник обойдется российскому покупателю в 619 000 рублей. Тройку лидеров замыкает УАЗ «Патриот». Отмечается, что за его базовый вариант придется отдать 699 тысяч.

Кроме того, четвертое и пятое место рейтинга лучших внедорожников разделили между собой автомобили Toyota Fortuner и Toyota Land Crusier 200.