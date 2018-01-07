СК взял на контроль проверку по факту смерти петербургской пенсионерки

Центральный аппарат Следственного комитета России по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина взял на контроль проведение доследственной проверки по факту смерти пенсионерки в больнице Петербурга.

Об этом в воскресенье, 7 января, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко. Напомним, что женщина 1937 года рождения, скончалась в одной из больниц Красносельского района Северной столицы.

Отмечается, что причиной смерти пенсионерки могло стать несвоевременное оказание помощи персоналом медицинского учреждения. По словам Петренко, Бастрыкин поручил соответствующему подразделению центрального аппарата СК РФ проконтролировать ход проведения доследственной проверки, а также принять меры для установления всех обстоятельств произошедшего.