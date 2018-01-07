Рейтинг лучших подержанных машин до 100 тысяч рублей возглавила Daewoo Nexia

Автоэксперты составили топ-7 подержанных качественных машин, продающихся в России не более чем за сто тысяч рублей.

Первое место рейтинга досталось южнокорейской машине Daewoo Nexia, которая наиболее популярна у автомобилистов в бюджетном сегменте. Официальные дилеры предлагают эту модель под брендом Ravon.

Серебро досталось седану Chevrolet Lanos, который широко распространен на Украине, потому как на территории этой страны происходит их сборка. На российский же рынок в основном поступают модели южнокорейской сборки.

Также в рейтинг попали американский Ford Focus первого поколения, Audi 100, Peugeot 406, японские Mazda 323, Mazda 626 и Toyota Corolla 90-х годов. Все эти автомобили продаются на вторичном рынке не дороже 100 тысяч рублей.