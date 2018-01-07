Конькобежец Румянцев завоевал серебро чемпионата Европы на дистанции 5000 метров

Соревнования проходят в Коломне.

Российский конькобежец Александр Румянцев взял втрое место на дистанции 5000 метров на чемпионате Европы в Коломне. Российский спортсмен показал результат шесть минут 18,13 секунды. Золото досталось итальянскому конькобежцу Николе Тумолеро (6.16,85), бронзовую медаль взял представитель Голландии Марсель Боскер (6.20,45).

Румянцев пожизненно отстранен Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде 2014.

Ранее сообщалось, что российский конькобежец Павел Кулижников взял золото на дистанции 1000 метров.