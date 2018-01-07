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11:22   7 Января 2018
Россия
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Ледяная статуя Роналду в Москве стала поводом для шуток в сети

Ледяная статуя Роналду в Москве стала поводом для шуток в сети

Ледяная статуя португальского футболиста Криштиану Роналду, установленная в российской столице, стала поводом для шуток со стороны пользователей сети.

Пользователи высмеяли фигуру нападающего Галактикос и заявили, что она совершенно не похожа на оригинал. На критику ледяной статуи Роналду обратили внимание также журналисты зарубежных СМИ.

Критические статьи об установленной в Москве статуи игрока испанского клуба «Реал Мадрид» Криштиану Роналду появились в западной прессе. Журналисты отмечают, что Роналду совершенно не везет с монументами. Напомним, что в марте 2017 году бюст в честь всемирно известного спортсмена установили в аэропорту Мадейры. Однако он оказался настолько неудачным и непохожим на футболиста, что потребовалась коррекция статуи, причем от другого скульптора.

 

Самую обсуждаемую ледяную статую Роналду можно увидеть на фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи», который проходит с 29 декабря по 8 января в парке Победы на Поклонной горе.

Автор: Анастасия Ягужинская
#москва #футбол #роналду #ледяная скульптура
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