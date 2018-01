Ледяная статуя Роналду в Москве стала поводом для шуток в сети

Ледяная статуя португальского футболиста Криштиану Роналду, установленная в российской столице, стала поводом для шуток со стороны пользователей сети.

Пользователи высмеяли фигуру нападающего Галактикос и заявили, что она совершенно не похожа на оригинал. На критику ледяной статуи Роналду обратили внимание также журналисты зарубежных СМИ.

Критические статьи об установленной в Москве статуи игрока испанского клуба «Реал Мадрид» Криштиану Роналду появились в западной прессе. Журналисты отмечают, что Роналду совершенно не везет с монументами. Напомним, что в марте 2017 году бюст в честь всемирно известного спортсмена установили в аэропорту Мадейры. Однако он оказался настолько неудачным и непохожим на футболиста, что потребовалась коррекция статуи, причем от другого скульптора.

So there's a new ice sculpture of Cristiano Ronaldo in Moscow... is it better or worse than the infamous airport bust? ???? pic.twitter.com/DBqLqAXJ9e