В колонии строгого режима под Якутском вспыхнул пожар

В исправительной колонии № 7 строгого режима в общежитии отряда № 1 в помещении для хранения личных вещей осужденных начался пожар.

124 заключенных перевели в соседнее здание. О пожаре проинформировала региональная УФСИН, пишет «Телеканал 360».

Сотрудники дежурной смены ИК-7 сразу же сообщили об инциденте караулу ведомственной пожарной охраны учреждения. К месту ЧП прибыл пожарный расчет пожарной службы МЧС по Якутску, который занялся ликвидацией пожара и его последствий

Сообщается, что сейчас принимаются меры по предотвращению повторного воспламенения. Как сообщили в УФСИН, пострадавших в происшествии нет. Пожарные расчеты колонии и города проводят разбор и проливку конструкций. Причиной пожара стало короткое замыкание в проводке.