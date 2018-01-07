Посольство РФ раскритиковало «Би-би-си» за образ русских в новом сериале

Посольство России в Великобритании обвинило телеканал «Би-би-си» в распространении клише о «российской мафии» в телесериале «Макмафия».

Об этом пишет газета The Telegraph. В сообщении российского посольства в микроблоге Twiter говорится, что драма о международном преступном мире «представляет Великобританию как площадку для русских гангстеров».

Correct answer- fewer than 10. Crime rate among Russians in UK is well below national average. Good that our followers are not buying into the cliches BBC is spreading. pic.twitter.com/nbqL7v4EAL — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 6 января 2018 г.

Кроме того, посольство предложило своим подписчикам ответить на вопрос, сколько российских преступников на сегодняшний день находится в британских тюрьмах. В сообщении говорится, что порядка 60% читателей микроблога выбрали правильный вариант «менее 10».

В посольстве РФ в Лондоне заявили, что уровень преступности среди россиян в Соединенном Королевстве значительно ниже среднего уровня по стране.

«Хорошо, что наши подписчики не поверили в клише, распространяемое «Би-би-си», — подчеркнули в посольстве.

Вместе с тем, представители телеканала «Би-би-си» отказались комментировать претензии.