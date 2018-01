Посольство РФ раскритиковало «Би-би-си» за образ русских в новом сериале

Посольство России в Великобритании обвинило телеканал «Би-би-си» в распространении клише о «российской мафии» в телесериале «Макмафия».

Об этом пишет газета The Telegraph. В сообщении российского посольства в микроблоге Twiter говорится, что драма о международном преступном мире «представляет Великобританию как площадку для русских гангстеров».

Correct answer- fewer than 10. Crime rate among Russians in UK is well below national average. Good that our followers are not buying into the cliches BBC is spreading. pic.twitter.com/nbqL7v4EAL