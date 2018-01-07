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10:54   7 Января 2018
Россия
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Посольство РФ раскритиковало «Би-би-си» за образ русских в новом сериале

Посольство РФ раскритиковало «Би-би-си» за образ русских в новом сериале

Посольство России в Великобритании обвинило телеканал «Би-би-си» в распространении клише о «российской мафии» в телесериале «Макмафия».

Об этом пишет газета The Telegraph. В сообщении российского посольства в микроблоге Twiter говорится, что драма о международном преступном мире «представляет Великобританию как площадку для русских гангстеров».

 

 

Кроме того, посольство предложило своим подписчикам ответить на вопрос, сколько российских преступников на сегодняшний день находится в британских тюрьмах. В сообщении говорится, что порядка 60% читателей микроблога выбрали правильный вариант «менее 10».

В посольстве РФ в Лондоне заявили, что уровень преступности среди россиян в Соединенном Королевстве значительно ниже среднего уровня по стране.

«Хорошо, что наши подписчики не поверили в клише, распространяемое «Би-би-си», — подчеркнули в посольстве.

Вместе с тем, представители телеканала «Би-би-си» отказались комментировать претензии.

Автор: Анастасия Ягужинская
#россия #великобритания #посольство рф #bbc #макмафия
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