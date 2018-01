Дым и пламя: опубликовано фото с места столкновения судов у берегов Китая

При столкновения нефтяного танкера и сухогруза у восточного побережья Китая 32 человека считаются пропавшими без вести, передает местное информационное агентство «Синьхуа».

По данным агентства, пропавшие в результате инцидента являются гражданами Ирана и Бангладеш. Столкновение произошло в субботу, 6 января, в 20:00 по местному времени. Катастрофа случилась у берегов реки Янцзы. Танкер Sanchi и сухогруз CF CRYSTAL не справились с маневрами и столкнулись. Отмечается, что связь пропала с обоими суднами сразу после аварии.

32 crew members, including 30 Iranians and 2 Bengalese, have gone missing after two vessels collide off east China coast pic.twitter.com/cTieqqK1VL