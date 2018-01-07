Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Путин поздравил православных христиан с Рождеством

Путин поздравил православных христиан с Рождеством

Пушков дал характеристику внешней политике администрации Трампа

Пушков дал характеристику внешней политике администрации Трампа
Киев отказывается погасить долг перед судостроителями «Украины»

Киев отказывается погасить долг перед судостроителями «Украины»

 Аэропорт Ташкента закрыли из-за сильного тумана

Аэропорт Ташкента закрыли из-за сильного тумана
Дым и пламя: опубликовано фото с места столкновения судов у берегов Китая

Дым и пламя: опубликовано фото с места столкновения судов у берегов Китая

 СМИ: Спецслужбы США признали своим провалом ядерную программу КНДР

СМИ: Спецслужбы США признали своим провалом ядерную программу КНДР
Путин поздравил православных христиан с Рождеством

Путин поздравил православных христиан с Рождеством

Пушков дал характеристику внешней политике администрации Трампа

Пушков дал характеристику внешней политике администрации Трампа
Киев отказывается погасить долг перед судостроителями «Украины»

Киев отказывается погасить долг перед судостроителями «Украины»

 Аэропорт Ташкента закрыли из-за сильного тумана

Аэропорт Ташкента закрыли из-за сильного тумана
Дым и пламя: опубликовано фото с места столкновения судов у берегов Китая

Дым и пламя: опубликовано фото с места столкновения судов у берегов Китая

 СМИ: Спецслужбы США признали своим провалом ядерную программу КНДР

СМИ: Спецслужбы США признали своим провалом ядерную программу КНДР
10:34   7 Января 2018
Весь мир
35

Дым и пламя: опубликовано фото с места столкновения судов у берегов Китая

Дым и пламя: опубликовано фото с места столкновения судов у берегов Китая

При столкновения нефтяного танкера и сухогруза у восточного побережья Китая 32 человека считаются пропавшими без вести, передает местное информационное агентство «Синьхуа».

По данным агентства, пропавшие в результате инцидента являются гражданами Ирана и Бангладеш. Столкновение произошло в субботу, 6 января, в 20:00 по местному времени. Катастрофа случилась у берегов реки Янцзы. Танкер Sanchi и сухогруз CF CRYSTAL не справились с маневрами и столкнулись. Отмечается, что связь пропала с обоими суднами сразу после аварии.

 

 

Согласно данным местных СМИ, гонконгскому сухогрузу CF Crystal, несмотря на повреждения, в настоящий момент ничего не угрожает. В момент ЧП на его борту находился 21 член экипажа, все они были благополучно спасены.

На место инцидента прибыли китайские спасательные суда. На опубликованных в сети фото с места катастрофы виден охваченный сильным пламенем танкер.

 

 

Автор: Анастасия Ягужинская
#чп #китай #танкер #столкновение #сухогруз #янцзы #cf crystal
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы Россия
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы
Накануне Instagram заблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». После обращения Роскомнадзора к руководству социальной сети страница была разблокирована.
12:47   6 Января 2018
1971
РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ Россия

РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ

18:05   5 Января 2018
4044
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ Весь мир

Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

13:36   4 Января 2018
15346
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

15:30   3 Января 2018
14402
Новости smi2.ru
Эксперты сравнили американский вертолет «Апач» с российским Ка-52

Эксперты сравнили американский вертолет «Апач» с российским Ка-52

 Россия много узнала о F-22 в небе над Сирией — генерал ВВС США Джеймисон

Россия много узнала о F-22 в небе над Сирией — генерал ВВС США Джеймисон

 «Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе

«Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе

 ЕС требует у России 1,39 млрд евро в год за «незаконное» эмбарго на ввоз свинины

ЕС требует у России 1,39 млрд евро в год за «незаконное» эмбарго на ввоз свинины