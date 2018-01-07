Дым и пламя: опубликовано фото с места столкновения судов у берегов Китая
При столкновения нефтяного танкера и сухогруза у восточного побережья Китая 32 человека считаются пропавшими без вести, передает местное информационное агентство «Синьхуа».
По данным агентства, пропавшие в результате инцидента являются гражданами Ирана и Бангладеш. Столкновение произошло в субботу, 6 января, в 20:00 по местному времени. Катастрофа случилась у берегов реки Янцзы. Танкер Sanchi и сухогруз CF CRYSTAL не справились с маневрами и столкнулись. Отмечается, что связь пропала с обоими суднами сразу после аварии.
32 crew members, including 30 Iranians and 2 Bengalese, have gone missing after two vessels collide off east China coast pic.twitter.com/cTieqqK1VL— China Xinhua News (@XHNews) 7 января 2018 г.
Согласно данным местных СМИ, гонконгскому сухогрузу CF Crystal, несмотря на повреждения, в настоящий момент ничего не угрожает. В момент ЧП на его борту находился 21 член экипажа, все они были благополучно спасены.
На место инцидента прибыли китайские спасательные суда. На опубликованных в сети фото с места катастрофы виден охваченный сильным пламенем танкер.
【巴拿马籍油船与香港籍散货船碰撞起火 搜救正在进行】6日20时许，巴拿马籍油船“SANCHI”轮与香港籍散货船“CF CRYSTAL”轮在长江口以东约160海里处发生碰撞。油船“SANCHI”轮全船失火，32名船员失联；散货船“CF CRYSTAL”轮有破损，21名船员全部为中国籍，已被安全救起。https://t.co/iZMisozhrr pic.twitter.com/WLHwAyCTRo— 中国新闻社 (@CNS1952) 7 января 2018 г.