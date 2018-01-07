Киев отказывается погасить долг перед судостроителями «Украины»

Профсоюзный комитет Николаевского государственного судостроительного комбината обвинил Киев в том, что он не хочет продавать ракетный крейсер «Украина», чтобы выплатить долги сотрудникам данного предприятия.

Такое заявление сделал председатель профессионального союза Николай Головченко.

Как проинформировали украинские СМИ, Головченко отметил, что в 2018 год они вошли с крупными задолженностями перед уволенными работниками. Сумма равна 65 миллионам гривен. С ноября 2014 года задолженность перед работающими сотрудниками составила порядка 50 миллионов гривен. По его словам, средств от продажи крейсера хватило бы на погашение всей суммы задолженности.

Ранее в украинском оборонном ведомстве сообщили о том, что ведомство отказывается продолжать строительство крейсера «Украина», который выполнен на 95%.