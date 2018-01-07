Путин поздравил православных христиан с Рождеством

Глава Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поздравил православных христиан и всех российских граждан, празднующих Рождество Христово. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

«Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот светлый праздник дарит миллионам верующих радость и надежду, приобщает их к духовным истокам и отеческим традициям, объединяет вокруг непреходящих христианских ценностей, многовекового исторического, культурного наследия нашего народа», — говорится в поздравлении президента РФ.

Путин в своем поздравлении также пожелал всем, кто отмечает Рождество, здоровья, успехов и благополучия. Кроме того, глава РФ отметил плодотворную деятельность Российской православной церкви (РПЦ) и других христианских конфессий по поддержанию мира и согласия в России, а также по укреплению моральных и духовных идеалов в стране.