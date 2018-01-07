Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Путин поздравил православных христиан с Рождеством

Путин поздравил православных христиан с Рождеством

Пушков дал характеристику внешней политике администрации Трампа

Пушков дал характеристику внешней политике администрации Трампа
Киев отказывается погасить долг перед судостроителями «Украины»

Киев отказывается погасить долг перед судостроителями «Украины»

 Аэропорт Ташкента закрыли из-за сильного тумана

Аэропорт Ташкента закрыли из-за сильного тумана
Дым и пламя: опубликовано фото с места столкновения судов у берегов Китая

Дым и пламя: опубликовано фото с места столкновения судов у берегов Китая

 СМИ: Спецслужбы США признали своим провалом ядерную программу КНДР

СМИ: Спецслужбы США признали своим провалом ядерную программу КНДР
Путин поздравил православных христиан с Рождеством

Путин поздравил православных христиан с Рождеством

Пушков дал характеристику внешней политике администрации Трампа

Пушков дал характеристику внешней политике администрации Трампа
Киев отказывается погасить долг перед судостроителями «Украины»

Киев отказывается погасить долг перед судостроителями «Украины»

 Аэропорт Ташкента закрыли из-за сильного тумана

Аэропорт Ташкента закрыли из-за сильного тумана
Дым и пламя: опубликовано фото с места столкновения судов у берегов Китая

Дым и пламя: опубликовано фото с места столкновения судов у берегов Китая

 СМИ: Спецслужбы США признали своим провалом ядерную программу КНДР

СМИ: Спецслужбы США признали своим провалом ядерную программу КНДР
10:00   7 Января 2018
Россия
48

Путин поздравил православных христиан с Рождеством

Путин поздравил православных христиан с Рождеством

Глава Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поздравил православных христиан и всех российских граждан, празднующих Рождество Христово. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

«Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот светлый праздник дарит миллионам верующих радость и надежду, приобщает их к духовным истокам и отеческим традициям, объединяет вокруг непреходящих христианских ценностей, многовекового исторического, культурного наследия нашего народа», — говорится в поздравлении президента РФ.

Путин в своем поздравлении также пожелал всем, кто отмечает Рождество, здоровья, успехов и благополучия. Кроме того, глава РФ отметил плодотворную деятельность Российской православной церкви (РПЦ) и других христианских конфессий по поддержанию мира и согласия в России, а также по укреплению моральных и духовных идеалов в стране.

Автор: Анастасия Ягужинская
#россия #путин #рпц #рождество #православные христиане
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы Россия
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы
Накануне Instagram заблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». После обращения Роскомнадзора к руководству социальной сети страница была разблокирована.
12:47   6 Января 2018
1971
РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ Россия

РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ

18:05   5 Января 2018
4044
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ Весь мир

Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

13:36   4 Января 2018
15346
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

15:30   3 Января 2018
14402
Новости smi2.ru
Эксперты сравнили американский вертолет «Апач» с российским Ка-52

Эксперты сравнили американский вертолет «Апач» с российским Ка-52

 Россия много узнала о F-22 в небе над Сирией — генерал ВВС США Джеймисон

Россия много узнала о F-22 в небе над Сирией — генерал ВВС США Джеймисон

 «Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе

«Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе

 ЕС требует у России 1,39 млрд евро в год за «незаконное» эмбарго на ввоз свинины

ЕС требует у России 1,39 млрд евро в год за «незаконное» эмбарго на ввоз свинины