СМИ: Спецслужбы США признали своим провалом ядерную программу КНДР

Американское разведывательное сообщество считает одним из своих крупнейших провалов неспособность точно спрогнозировать успешную реализацию ракетно-ядерной программы Северной Кореи и правильно оценить целеустремленность лидера КНДР Ким Чен Ына.

Об этом в субботу, 6 января, пишет издание The New York Times со ссылкой на итоги конфиденциальных бесед с бывшими и действующими сотрудниками Центрального Разведывательного Управления (ЦРУ), а также других спецслужб США.

По данным газеты, ее собеседники, имена и должности которых держится в тайне отмечают, что в начале президентства нынешнего американского лидера Дональда Трампа разведка Соединенных Штатов напрасно успокаивала его. При этом уточняется, что в то время спецслужбы США сообщали Трампу, что у Вашингтона в запасе остается минимум четыре года, чтобы замедлить или остановить разработку ракеты КНДР, которая способна доставить ядерную боеголовку до территории штатов.

Разведка США после испытаний Пхеньяном в 2016 году восьми ракет средней дальности, семь из которых взорвались на стартовой площадке или развалились в полете, сделала неверный вывод, связав неудачи Северной Кореи с мерами саботажа, предпринятыми с санкции 44-го американского президента Барака Обамы.

Газета также сообщает, что пять подземных ядерных испытаний в КНДР не повлияли на уверенность спецслужб Соединенных Штатов в том, что Пхеньяну потребуется еще несколько лет на создание водородной бомбы.

На сегодняшний день бывшие и действующие сотрудники ЦРУ и других разведывательных ведомств США признают, что их неспособность предвидеть стремительные рывки, совершенные за последние месяцы в реализации северокорейской ракетно-ядерной программы, «явилась одним из самых значимых просчетов Америки», подчеркивает издание.