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8:52   7 Января 2018
Весь мир
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Пхеньян назвал состав делегации для переговоров с Сеулом

Пхеньян назвал состав делегации для переговоров с Сеулом

Северная Корея назвала состав делегации для переговоров со своим южным соседом. Об этом сообщило агентство «Ренхап».

Диалог пройдет на высоком уровне во вторник, девятого января. На повестке дня стоит обсуждение участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде. Соревнования пройдут в феврале текущего года в Южной Корее.

КНДР отправит на переговоры группу из пяти человек. Делегацию возглавит председатель Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон. Республика Корея так же представит пятерых дипломатов. Инициатива Пхеньяна об участии в Олимпиаде-2018 вызвала одобрение в Сеуле. Власти Японии позитивно отнеслись к предложению Северной Кореи. Премьер-министр Синдзо Абэ отметил, что государство все же не снизит давления на КНДР.

Автор: Павел Никифоров
#кндр #южная корея
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