Ким Чен Ын приказал создать условия для нормализации отношений с Сеулом

Глава Северной Кореи Ким Чен ЫН отдал поручение создать необходимые условия для снятия напряжения с Республикой Корея. Об этом сообщил ЦТАК.

Издание отметило, что северокорейский лидер призвал налаживать отношения между двумя державами и «не ворошить прошлое». Ким Чен Ын подчеркнул необходимость не только нормализации обстановки на Корейском полуострове, но и отметил важность примирения граждан двух стран с последующим добровольным объединением.

В минувший четверг власти Пхеньяна подтвердили желание участвовать в диалоге с Сеулом. Северная Корея планирует отправить своих спортсменов на предстоящую Олимпиаду. Соревнования пройдут в Республике Корея в феврале текущего года.