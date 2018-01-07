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6:01   7 Января 2018
Весь мир
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Ким Чен Ын приказал создать условия для нормализации отношений с Сеулом

Ким Чен Ын приказал создать условия для нормализации отношений с Сеулом

Глава Северной Кореи Ким Чен ЫН отдал поручение создать необходимые условия для снятия напряжения с Республикой Корея. Об этом сообщил ЦТАК.

Издание отметило, что северокорейский лидер призвал налаживать отношения между двумя державами и «не ворошить прошлое». Ким Чен Ын подчеркнул необходимость не только нормализации обстановки на Корейском полуострове, но и отметил важность примирения граждан двух стран с последующим добровольным объединением.

В минувший четверг власти Пхеньяна подтвердили желание участвовать в диалоге с Сеулом. Северная Корея планирует отправить своих спортсменов на предстоящую Олимпиаду. Соревнования пройдут в Республике Корея в феврале текущего года.

Автор: Павел Никифоров
#кндр #ким чен ын #южная корея
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