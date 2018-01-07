Трамп подтвердил готовность к телефонному разговору с главой КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит проблемы в телефонном разговоре со своим коллегой из КНДР Ким Чен Ыном.

На вопрос журналистов о том, готов ли глава Соединенных Штатов провести телефонный разговор с лидером Северной Кореи, Трамп ответил положительно. Политик отметил, что «всегда верит в диалог». Президент США заявил об этом в ходе встречи с представителями СМИ в своем загородном доме вечером субботы.

В минувший четверг Пхеньян согласился на переговоры со своим южным соседом, Сеулом. На повестке дня стоит обсуждение участия Северной Кореи в предстоящей Олимпиаде. Власти Токио поддержали инициативу КНДР участвовать в соревнованиях. Однако, давление на Пхеньян останется на прежнем уровне, отметил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.