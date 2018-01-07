Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Пушков дал характеристику внешней политике администрации Трампа

Пушков дал характеристику внешней политике администрации Трампа

 Имама сельской мечети убили в Дагестане

Имама сельской мечети убили в Дагестане
Аэропорт Ташкента закрыли из-за сильного тумана

Аэропорт Ташкента закрыли из-за сильного тумана

 «Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе

«Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе
Трамп подтвердил готовность к телефонному разговору с главой КНДР

Трамп подтвердил готовность к телефонному разговору с главой КНДР

 В Японии поддержали желание КНДР участвовать в Олимпиаде

В Японии поддержали желание КНДР участвовать в Олимпиаде
Пушков дал характеристику внешней политике администрации Трампа

Пушков дал характеристику внешней политике администрации Трампа

 Имама сельской мечети убили в Дагестане

Имама сельской мечети убили в Дагестане
Аэропорт Ташкента закрыли из-за сильного тумана

Аэропорт Ташкента закрыли из-за сильного тумана

 «Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе

«Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе
Трамп подтвердил готовность к телефонному разговору с главой КНДР

Трамп подтвердил готовность к телефонному разговору с главой КНДР

 В Японии поддержали желание КНДР участвовать в Олимпиаде

В Японии поддержали желание КНДР участвовать в Олимпиаде
5:05   7 Января 2018
Весь мир
66

В Японии поддержали желание КНДР участвовать в Олимпиаде

В Японии поддержали желание КНДР участвовать в Олимпиаде

Власти Токио положительно оценили готовность Пхеньяна принять участие в Олимпиаде в феврале текущего года.

Об этом сообщил японский премьер-министр Синдзо Абэ. Слова политика привел телеканал NHK.

Политик отметил, что в Японии оценили желание Северной Кореи. Однако, политика давления на страну в связи с испытаниями баллистических ракет остается на прежнем уровне, подчеркнул Абэ. В пятницу, пятого января, Пхеньян согласился на диалог с Сеулом по предстоящей Олимпиаде. Переговоры могут пройти во вторник, девятого января.

Автор: Павел Никифоров
#кндр #япония #синдзо абэ
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы Россия
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы
Накануне Instagram заблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». После обращения Роскомнадзора к руководству социальной сети страница была разблокирована.
12:47   6 Января 2018
1905
РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ Россия

РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ

18:05   5 Января 2018
3993
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ Весь мир

Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

13:36   4 Января 2018
15153
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

15:30   3 Января 2018
14381
Новости smi2.ru
Эксперты сравнили американский вертолет «Апач» с российским Ка-52

Эксперты сравнили американский вертолет «Апач» с российским Ка-52

 Россия много узнала о F-22 в небе над Сирией — генерал ВВС США Джеймисон

Россия много узнала о F-22 в небе над Сирией — генерал ВВС США Джеймисон

 «Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе

«Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе

 ЕС требует у России 1,39 млрд евро в год за «незаконное» эмбарго на ввоз свинины

ЕС требует у России 1,39 млрд евро в год за «незаконное» эмбарго на ввоз свинины