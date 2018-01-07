В Японии поддержали желание КНДР участвовать в Олимпиаде

Власти Токио положительно оценили готовность Пхеньяна принять участие в Олимпиаде в феврале текущего года.

Об этом сообщил японский премьер-министр Синдзо Абэ. Слова политика привел телеканал NHK.

Политик отметил, что в Японии оценили желание Северной Кореи. Однако, политика давления на страну в связи с испытаниями баллистических ракет остается на прежнем уровне, подчеркнул Абэ. В пятницу, пятого января, Пхеньян согласился на диалог с Сеулом по предстоящей Олимпиаде. Переговоры могут пройти во вторник, девятого января.