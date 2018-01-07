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Пушков дал характеристику внешней политике администрации Трампа

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4:37   7 Января 2018
Россия
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Пушков дал характеристику внешней политике администрации Трампа

Пушков дал характеристику внешней политике администрации Трампа

Член Совета Федерации Алексей Пушков дал короткую характеристику внешней политике администрации президента США Дональда Трампа.

Провал в Совбезе ООН по Ирану, напряженность с Евросоюзом, сложности с Китаем, отметил сенатор в своем твиттере. Пушков назвал это явлением «сумятицей».

Накануне Вашингтон созвал заседание Совета безопасности ООН на фоне митингов в Иране. Представители многих стран, в том числе и России, раскритиковали решение американской администрации. США обвинили в использовании своих полномочий для влияния на внутренние дела Ирана.

 

Автор: Павел Никифоров
#пушков #внешняя политика сша
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