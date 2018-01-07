Пушков дал характеристику внешней политике администрации Трампа

Член Совета Федерации Алексей Пушков дал короткую характеристику внешней политике администрации президента США Дональда Трампа.

Провал в Совбезе ООН по Ирану, напряженность с Евросоюзом, сложности с Китаем, отметил сенатор в своем твиттере. Пушков назвал это явлением «сумятицей».

Накануне Вашингтон созвал заседание Совета безопасности ООН на фоне митингов в Иране. Представители многих стран, в том числе и России, раскритиковали решение американской администрации. США обвинили в использовании своих полномочий для влияния на внутренние дела Ирана.