Пушков дал характеристику внешней политике администрации Трампа
Член Совета Федерации Алексей Пушков дал короткую характеристику внешней политике администрации президента США Дональда Трампа.
Провал в Совбезе ООН по Ирану, напряженность с Евросоюзом, сложности с Китаем, отметил сенатор в своем твиттере. Пушков назвал это явлением «сумятицей».
Накануне Вашингтон созвал заседание Совета безопасности ООН на фоне митингов в Иране. Представители многих стран, в том числе и России, раскритиковали решение американской администрации. США обвинили в использовании своих полномочий для влияния на внутренние дела Ирана.
Внешняя политика адм.Трампа: напряженнность с ЕС, изоляция по Иерусалиму,провал в СБ ООН по Ирану,сложности с КНР. Сумятица вместо стратегии— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 7, 2018