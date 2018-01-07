Перестановки в правительстве Великобритании пройдут в понедельник. Об этом сообщило издание Sunday Times.

Премьер-министр Тереза Мэй планирует уволить порядка шести сотрудников, пишет газета. Свои посты могут покинуть министр образования, председатель Консервативной партии, министр по делам бизнеса.

В администрации Лондона их признали «неэффективным балансом». Ушедших могут заменить несколько женщин и представители этноменьшинств в правительстве Великобритании.