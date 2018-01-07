Трамп в очередной раз обвинил Клинтон в «сговоре» с РФ

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что считает своего оппонента Хиллари Клинтон причастной к «сговору» с Москвой.

Политик отметил, что такой «сговор» имел место быть в ходе президентских выборов в Соединенных Штатах в 2016 году. СМИ, к сожалению, не освещают этого, пожаловался Трамп журналистам. Встреча прошла в субботу в его загородной резиденции.

Президент вновь отринул информацию теперь уже о своем «сговоре» с Москвой, отметив, что спустя год эта версия «мертва». Следствие не обнаружило никаких доказательств по этому делу, отметил Трамп.