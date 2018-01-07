Глава Adidas призвал Запад улучшать отношения с Россией

Глава германской компании Adidas Каспер Рорстед заявил, что антироссийские санкции Запада приносят только вред обществу. Он призвал сообщество улучшать отношения с Москвой.

Интервью с Рорстедом опубликовало издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он отметил, что многие люди на Западе потеряли рабочие места из-за введения санкций против Российской Федерации. Политики этих государств молчат об этом, подчеркнул глава Adidas.

Рорстед призвал западные державы найти решение проблемы с Москвой. В культурном отношении Россия ближе Европе, чем остальные страны, подчеркнул руководитель компании. Представителям европейских государств необходимо искать союзников, вместо того, чтобы ссориться.