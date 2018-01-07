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 Трамп заявил, что готов к переговорам с Ким Чен Ыном

Трамп заявил, что готов к переговорам с Ким Чен Ыном
Путин на Рождество подарил икону храму в Санкт-Петербурге

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 Трамп заявил, что готов к переговорам с Ким Чен Ыном

Трамп заявил, что готов к переговорам с Ким Чен Ыном
2:08   7 Января 2018
Весь мир
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Трамп заявил, что готов к переговорам с Ким Чен Ыном

Трамп заявил, что готов к переговорам с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к диалогу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, но при определенных условиях.

Глава Соединенных Штатов сообщил, что нисколько не сомневается в том, что в Пхеньяне серьезно воспринимают его слова. Однако Трамп не исключает мирного решения проблемы. Если переговоры принесут результат, то это будет хорошо для всего человечества, заключил президент США.

Ранее политик поддержал начало переговоров Южной Кореи и КНДР и выразил надежду, что Вашингтон когда-нибудь сможет присоединиться к диалогу. Администрация Белого дома не раз заявляла о готовности к беседе с Пхеньяном, если последний прекратит ядерные испытания.

Автор: Павел Никифоров
#сша #кндр #трамп #ким чен ын
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