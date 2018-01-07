В США не нашли подтверждения «акустическим атакам» на Кубе
Федеральное бюро расследований (ФБР) США не нашло доказательств об «акустических атаках» на Кубе.
Об этом сообщило издание Associated Press со ссылкой на заявление сенатора Джеффа Флейка. Тот, в свою очередь, сослался на кубинских властей.
Политик также присутствовал на секретной встрече с коллегами. После этого он заявил, что у него «не осталось никаких сомнений» в отсутствии «акустических атаках» на островном государстве. Госдеп США ранее заявлял, что от этого явления пострадали порядка 24 американских дипломатов.