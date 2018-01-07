Путин на Рождество подарил икону храму в Санкт-Петербурге

Президент РФ Владимир Путин подарил икону храму святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, находящемуся в Петербурге.

По информации пресс-службы Кремля, на иконе изображены «Рождество Пресвятой Богородицы», «Воскресение Христово» и несколько святых пророков. Рождественское богослужение проходило в церкви на улице Моховая в Петербурге.

ТАСС сообщил, что российский лидер покинул церковь в 01.00. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретил православный праздник в храме Христа Спасителя в Москве. Вместе с ним присутствовала супруга Светлана.