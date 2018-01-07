Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Путин на Рождество подарил икону храму в Санкт-Петербурге

Путин на Рождество подарил икону храму в Санкт-Петербурге

 Медведев встретил Рождество в храме Христа Спасителя в Москве

Медведев встретил Рождество в храме Христа Спасителя в Москве
Аэропорт Ташкента закрыли из-за сильного тумана

Аэропорт Ташкента закрыли из-за сильного тумана

 «Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе

«Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе
Глава Adidas призвал Запад улучшать отношения с Россией

Глава Adidas призвал Запад улучшать отношения с Россией

 Трамп заявил, что готов к переговорам с Ким Чен Ыном

Трамп заявил, что готов к переговорам с Ким Чен Ыном
Путин на Рождество подарил икону храму в Санкт-Петербурге

Путин на Рождество подарил икону храму в Санкт-Петербурге

 Медведев встретил Рождество в храме Христа Спасителя в Москве

Медведев встретил Рождество в храме Христа Спасителя в Москве
Аэропорт Ташкента закрыли из-за сильного тумана

Аэропорт Ташкента закрыли из-за сильного тумана

 «Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе

«Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе
Глава Adidas призвал Запад улучшать отношения с Россией

Глава Adidas призвал Запад улучшать отношения с Россией

 Трамп заявил, что готов к переговорам с Ким Чен Ыном

Трамп заявил, что готов к переговорам с Ким Чен Ыном
1:18   7 Января 2018
Россия
41

Путин на Рождество подарил икону храму в Санкт-Петербурге

Путин на Рождество подарил икону храму в Санкт-Петербурге

Президент РФ Владимир Путин подарил икону храму святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, находящемуся в Петербурге.

По информации пресс-службы Кремля, на иконе изображены «Рождество Пресвятой Богородицы», «Воскресение Христово» и несколько святых пророков. Рождественское богослужение проходило в церкви на улице Моховая в Петербурге.

ТАСС сообщил, что российский лидер покинул церковь в 01.00. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретил православный праздник в храме Христа Спасителя в Москве. Вместе с ним присутствовала супруга Светлана.

Автор: Павел Никифоров
#путин #петербург #рождество
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы Россия
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы
Накануне Instagram заблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». После обращения Роскомнадзора к руководству социальной сети страница была разблокирована.
12:47   6 Января 2018
1874
РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ Россия

РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ

18:05   5 Января 2018
3988
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ Весь мир

Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

13:36   4 Января 2018
15116
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

15:30   3 Января 2018
14376
Новости smi2.ru
Эксперты сравнили американский вертолет «Апач» с российским Ка-52

Эксперты сравнили американский вертолет «Апач» с российским Ка-52

 Россия много узнала о F-22 в небе над Сирией — генерал ВВС США Джеймисон

Россия много узнала о F-22 в небе над Сирией — генерал ВВС США Джеймисон

 Зариф назвал «промахом» США заседание Совбеза ООН по Ирану

Зариф назвал «промахом» США заседание Совбеза ООН по Ирану

 ЕС требует у России 1,39 млрд евро в год за «незаконное» эмбарго на ввоз свинины

ЕС требует у России 1,39 млрд евро в год за «незаконное» эмбарго на ввоз свинины