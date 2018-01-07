Медведев встретил Рождество в храме Христа Спасителя в Москве

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вместе со своей супругой Светланой встретил Рождество в храме Христа Спасителя в Москве.

Рождественскую службу в храме возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Торжественная церемония началась в 23.00. В церкви собралось несколько тысяч человек.

Российский лидер Владимир Путин встретил праздник в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге. Последний раз президент встретил Рождество в этом городе в 2012 году.