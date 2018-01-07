Трамп раскритиковал автора книги о Белом доме, назвав его «полным неудачником»

Президент США Дональд Трамп назвал автора книги о Белом доме Майкла Вулфа «полным неудачником», заявив, что писатель никогда не находился внутри здания.

Вулф издал книгу «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа», большинство фактов которой опираются на слова экс-главного стратега Белого дома Стивена Бэннона. В рукописи содержится множество неприятной информации о нынешнем президенте США и его помощниках.

Трамп назвал Вулфа «неудачником», отметив, что тот выпустил «лживую и скучную книгу». Писатель, по мнению американского лидера, использовал Бэннона, который «плакал, когда его увольняли». Президент сообщил, что никогда не давал интервью автору книги в Овальном кабинете Белого дома.