Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Медведев встретил Рождество в храме Христа Спасителя в Москве

Медведев встретил Рождество в храме Христа Спасителя в Москве

 Путин встретил Рождество в церкви в Петербурге

Путин встретил Рождество в церкви в Петербурге
Аэропорт Ташкента закрыли из-за сильного тумана

Аэропорт Ташкента закрыли из-за сильного тумана

 «Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе

«Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе
Трамп раскритиковал автора книги о Белом доме, назвав его «полным неудачником»

Трамп раскритиковал автора книги о Белом доме, назвав его «полным неудачником»

 Трамп пообещал жестче бороться с наркоторговлей в 2018 году

Трамп пообещал жестче бороться с наркоторговлей в 2018 году
Медведев встретил Рождество в храме Христа Спасителя в Москве

Медведев встретил Рождество в храме Христа Спасителя в Москве

 Путин встретил Рождество в церкви в Петербурге

Путин встретил Рождество в церкви в Петербурге
Аэропорт Ташкента закрыли из-за сильного тумана

Аэропорт Ташкента закрыли из-за сильного тумана

 «Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе

«Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе
Трамп раскритиковал автора книги о Белом доме, назвав его «полным неудачником»

Трамп раскритиковал автора книги о Белом доме, назвав его «полным неудачником»

 Трамп пообещал жестче бороться с наркоторговлей в 2018 году

Трамп пообещал жестче бороться с наркоторговлей в 2018 году
0:30   7 Января 2018
Россия
70

Путин встретил Рождество в церкви в Петербурге

Путин встретил Рождество в церкви в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в богослужении на Рождество.

Российский лидер встретил праздник в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Храм расположен на улице Моховая в Петербурге.

В последний раз Путин встретил рождество в Санкт-Петербурге в 2012 году. Прошлое Рождество президент РФ встречал в храме в Великом Новгороде. Церковь Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы является действующим православным храмом Санкт-Петербурга. Крещение отца российского лидера проходило именно здесь.

Автор: Павел Никифоров
#путин #рождество
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы Россия
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы
Накануне Instagram заблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». После обращения Роскомнадзора к руководству социальной сети страница была разблокирована.
12:47   6 Января 2018
1857
РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ Россия

РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ

18:05   5 Января 2018
3979
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ Весь мир

Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

13:36   4 Января 2018
15073
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

15:30   3 Января 2018
14373
Новости smi2.ru
Эксперты сравнили американский вертолет «Апач» с российским Ка-52

Эксперты сравнили американский вертолет «Апач» с российским Ка-52

 Зариф назвал «промахом» США заседание Совбеза ООН по Ирану

Зариф назвал «промахом» США заседание Совбеза ООН по Ирану

 ЕС требует у России 1,39 млрд евро в год за «незаконное» эмбарго на ввоз свинины

ЕС требует у России 1,39 млрд евро в год за «незаконное» эмбарго на ввоз свинины

 Россия много узнала о F-22 в небе над Сирией — генерал ВВС США Джеймисон

Россия много узнала о F-22 в небе над Сирией — генерал ВВС США Джеймисон