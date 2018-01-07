Путин встретил Рождество в церкви в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в богослужении на Рождество.

Российский лидер встретил праздник в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Храм расположен на улице Моховая в Петербурге.

В последний раз Путин встретил рождество в Санкт-Петербурге в 2012 году. Прошлое Рождество президент РФ встречал в храме в Великом Новгороде. Церковь Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы является действующим православным храмом Санкт-Петербурга. Крещение отца российского лидера проходило именно здесь.