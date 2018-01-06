Информацию о минировании ТЦ проверяют в Москве

В спецслужбы Москвы поступила информация о минировании столичного торгового центра «Золотой Вавилон».

К зданию прибыли саперы и кинологи. Об этом сообщили РИА Новости.

Волна анонимных звонков о «минировании» началась в Российской Федерации 11 сентября 2017 года. Полиция проверяла каждое сообщение. Ни в одном из зданий взрывчатых веществ обнаружено не было. Накануне сотрудники ФСБ в Екатеринбурге арестовали злоумышленника, грозившего взорвать жилой дом, если ему не переведут одного миллиона рублей.