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23:17   6 Января 2018
Политика
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Трамп пообещал жестче бороться с наркоторговлей в 2018 году

Трамп пообещал жестче бороться с наркоторговлей в 2018 году

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в 2018 году приложит больше усилий для борьбы с наркоторговлей.

Американский лидер сообщил, что обсуждал эту проблему с лидерами республиканской партии Конгресса США и администрацией Белого дома. Наркоторговля, по словам Трампа, в нынешнее время достигла «невиданных высот». Президент заверил, что в текущем году власти страны приложат больше усилий для борьбы с этой проблемой.

«Мы сделаем все, что в наших силах», — заявил глава США. Его выступление транслировал Белый дом.

Автор: Павел Никифоров
#сша #трамп #наркоторговля
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