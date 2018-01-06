Трамп пообещал жестче бороться с наркоторговлей в 2018 году

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в 2018 году приложит больше усилий для борьбы с наркоторговлей.

Американский лидер сообщил, что обсуждал эту проблему с лидерами республиканской партии Конгресса США и администрацией Белого дома. Наркоторговля, по словам Трампа, в нынешнее время достигла «невиданных высот». Президент заверил, что в текущем году власти страны приложат больше усилий для борьбы с этой проблемой.