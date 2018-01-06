Премьер Болгарии призвал Евросоюз к сотрудничеству с Турцией

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал Турцию и Евросоюз развивать «взаимное сотрудничество». Слова политика привело издание Anadolu Ajansı.

На воскресенье, 7 января, у Борисова запланирован визит в Турцию. Политик отметил, что республика имеет самую большую армию НАТО в Европе. Министр призвал ЕС и европейские страны развивать отношения с Анкарой, вместо того, чтобы «отворачиваться» от нее.

Болгарский премьер поддержал главу Турции Тайпиа Эрдогана во время попытки госпереворота в стране в 2016 году. В Стамбуле Борисов примет участие в торжественной церемонии открытия болгарской церкви Святого Стефана, реставрация которой длилась шесть лет.