Патриарх Кирилл рассказал, почему может наступить конец света

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал условие наступления конца света в беседе с ведущим телеканала «Россия 1» Дмитрием Киселевым.

Глава РПЦ отметил, что конец света наступит в том случае, если человечество утратит жизнеспособность, позволяя злу установить «тотальное господство» в мире. Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда оно (добро — прим.ред.) исчерпает ресурс к тому, чтобы существовать», — заявил Патриарх.

Зло, добавил он, способно нарастать, если сможет вытеснить добро из человеческой жизни. По словам Патриарха, именно религии пора «бить в колокола», чтобы предупредить общество о нарастающей угрозе.

В минувшем ноябре Кирилл также рассказал общественности о признаках приближения апокалипсиса. Тогда он отметил, что грех может демонстрироваться через кинематограф и театр.