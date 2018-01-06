Аэропорт Ташкента закрыли из-за сильного тумана

Из-за сильного тумана закрыт аэропорт Ташкента. Об этом сообщила пресс-служба «Узбекских авиалиний».

Непогода не позволяет аэропорту отправлять и принимать рейсы. Задержаны несколько самолетов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Помимо бортов «Узбекских авиалиний», из аэропорта не могут вылететь самолеты российской авиакомпании «UTair» и турецкой Turkish Airlines. Из-за тумана видимость в аэропорту составляет приблизительно 50 метров. Погода может измениться после пяти утра по московскому времени.