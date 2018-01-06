Мексика закупит у США вооружения почти на $100 млн — СМИ
Власти Мексики решили закупить у Соединенных Штатов вооружение на 98 миллионов долларов. Об этом сообщило издание El Universal.
Мексика запросила порядка шести противокорабельных ракет Harpoon, торпеды MK 54 и 23 ракеты RAM. Власти страны планируют закупит пусковые устройства для них и боеприпасы крупного калибра.
В США полагают, что вооружение позволит укрепить обороноспособность Мексики. Администрация планирует разместить оружие на корабле «Сигма 10514», строительство которого началось в конце лета 2017 года.