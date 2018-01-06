Полиция проверяет сообщение о минировании ЖК в Москве

В экстренные службы Москвы поступила информация о минировании жилого комплекса в западной части города. Об этом сообщили РИА Новости.

«Бомба» может находиться в ЖК «Мещерский лес», отмечают в спецорганах. Комплекс представляет из себя 24-этажное здание, пока еще не заселенное. Помещение проверяется кинологами и саперами.

Накануне сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге рецидивиста, угрожавшего взорвать жилой дом в случае, если ему не перечислят миллиона рублей. Сообщение от злоумышленника в полицию поступило 30 декабря 2017 года. Специалисты, прибывшие на место, взрывчатых устройств не обнаружили.