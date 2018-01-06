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22:01   6 Января 2018
Россия
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Самогонный аппарат подорвал дом в Армавире

Самогонный аппарат подорвал дом в Армавире

В жилом многоквартирном доме военного городка Армавира прогремел взрыв из-за неисправного самогонного аппарата.

Об этом 6 января сообщает Пятый канал. Как рассказал журналистам очевидец случившегося, в результате взрыва разрушений не было. Отмечается, что один человек получил ранения.

«Взорвался самогонный аппарат, пострадавший один, он обварил руки», — заявил очевидец.

Взрыв прогремел примерно в 6 часов вечера по местному времени. «Комсомольская правда — Кубань» сообщает о том, что в это время соседи услышали громкий хлопок и звон разбившегося стекла. Согласно предварительным данным, эпицентр находился на третьем этаже дома. На место происшествия выезжали пожарные, однако их помощь не потребовалась, так как возгорания не последовало.

Автор: Алла Ларионова
#взрыв #чп #армавир
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