Самогонный аппарат подорвал дом в Армавире

В жилом многоквартирном доме военного городка Армавира прогремел взрыв из-за неисправного самогонного аппарата.

Об этом 6 января сообщает Пятый канал. Как рассказал журналистам очевидец случившегося, в результате взрыва разрушений не было. Отмечается, что один человек получил ранения.

«Взорвался самогонный аппарат, пострадавший один, он обварил руки», — заявил очевидец.

Взрыв прогремел примерно в 6 часов вечера по местному времени. «Комсомольская правда — Кубань» сообщает о том, что в это время соседи услышали громкий хлопок и звон разбившегося стекла. Согласно предварительным данным, эпицентр находился на третьем этаже дома. На место происшествия выезжали пожарные, однако их помощь не потребовалась, так как возгорания не последовало.