Около 10 человек погибли под лавиной в Кашмире

В результате схода лавины в Кашмире, Индия, погибли 11 человек. Об этом сообщило издание Hindustan Times.

Издание отметило, что среди них находился ребенок в возрасте двух лет. В результате схода первой лавины были засыпаны 12 человек, семеро находились в автомобиле. Спасателям удалось вытащить двух пассажиров.

Ранее Ростуризм призвал российских туристов быть внимательными и следить за погодной обстановкой на горнолыжных курортах Италии. В провинции Червиния сошло несколько лавин.