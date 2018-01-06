Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Патриарх Кирилл рассказал, почему может наступить конец света

Патриарх Кирилл рассказал, почему может наступить конец света

 Полиция проверяет сообщение о минировании ЖК в Москве

Полиция проверяет сообщение о минировании ЖК в Москве
Аэропорт Ташкента закрыли из-за сильного тумана

Аэропорт Ташкента закрыли из-за сильного тумана

 «Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе

«Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе
Трамп пообещал жестче бороться с наркоторговлей в 2018 году

Трамп пообещал жестче бороться с наркоторговлей в 2018 году

 Премьер Болгарии призвал Евросоюз к сотрудничеству с Турцией

Премьер Болгарии призвал Евросоюз к сотрудничеству с Турцией
Патриарх Кирилл рассказал, почему может наступить конец света

Патриарх Кирилл рассказал, почему может наступить конец света

 Полиция проверяет сообщение о минировании ЖК в Москве

Полиция проверяет сообщение о минировании ЖК в Москве
Аэропорт Ташкента закрыли из-за сильного тумана

Аэропорт Ташкента закрыли из-за сильного тумана

 «Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе

«Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе
Трамп пообещал жестче бороться с наркоторговлей в 2018 году

Трамп пообещал жестче бороться с наркоторговлей в 2018 году

 Премьер Болгарии призвал Евросоюз к сотрудничеству с Турцией

Премьер Болгарии призвал Евросоюз к сотрудничеству с Турцией
21:48   6 Января 2018
Весь мир
75

Около 10 человек погибли под лавиной в Кашмире

Около 10 человек погибли под лавиной в Кашмире

В результате схода лавины в Кашмире, Индия, погибли 11 человек. Об этом сообщило издание Hindustan Times.

Издание отметило, что среди них находился ребенок в возрасте двух лет. В результате схода первой лавины были засыпаны 12 человек, семеро находились в автомобиле. Спасателям удалось вытащить двух пассажиров.

Ранее Ростуризм призвал российских туристов быть внимательными и следить за погодной обстановкой на горнолыжных курортах Италии. В провинции Червиния сошло несколько лавин.

Автор: Павел Никифоров
#индия #кашмир #сход лавин
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы Россия
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы
Накануне Instagram заблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». После обращения Роскомнадзора к руководству социальной сети страница была разблокирована.
12:47   6 Января 2018
1819
РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ Россия

РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ

18:05   5 Января 2018
3962
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ Весь мир

Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

13:36   4 Января 2018
15017
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

15:30   3 Января 2018
14361
Новости smi2.ru
Эксперты сравнили американский вертолет «Апач» с российским Ка-52

Эксперты сравнили американский вертолет «Апач» с российским Ка-52

 Зариф назвал «промахом» США заседание Совбеза ООН по Ирану

Зариф назвал «промахом» США заседание Совбеза ООН по Ирану

 ЕС требует у России 1,39 млрд евро в год за «незаконное» эмбарго на ввоз свинины

ЕС требует у России 1,39 млрд евро в год за «незаконное» эмбарго на ввоз свинины

 Франция не согласилась с оценкой США в Иране

Франция не согласилась с оценкой США в Иране