«Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе

Советник президента Украины Юрий Бирюков посмеялся над гибелью ополченца в Донбассе. Он выложив видео с его убийством на своей странице Facebook и снабдил пост подписью: «Шпок и нету».

На записи снайпер ВСУ находит прицелом ополченца, а затем производит выстрел. В комментариях Бюрюков написал, что выстрел был произведен из снайперской винтовки Драгунова. Патрон, по его словам, был снабжен легкой пулей и стальным сердечником. Кроме того, советник украинского президента добавил, что оружие имело тепловизионным прицелом. Стрелял, по словам чиновника, «знаменитый» украинский снайпер с расстояния «около 450 метров».

Перемирие в Донбассе действует с 23 декабря. Обе стороны уже неоднократно обвиняли друг друга в нарушении мирного режима.