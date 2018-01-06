Двое взрослых и трое детей отравились угарным газом в Краснодаре

Пять человек госпитализированы с признаками отравления угарным газом в Краснодаре 6 января.

Об этом сообщает агенство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по региону. Отмечается, что в больницу была доставлена женщина и ее четверо детей, включая троих несовершеннолетних. Все они проживают в квартире дома, расположенного по улице Братьев Дроздовых.

По предварительной информации, мать и ее дети получили отравление угарным газом. Помещения дома, где проживает семья, отапливаются газовым котлом. Согласно одной из версий, газ начал скапливаться в квартире по причине неисправной вентиляционной системы. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.