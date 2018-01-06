Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Полиция проверяет сообщение о минировании ЖК в Москве

Полиция проверяет сообщение о минировании ЖК в Москве

 Самогонный аппарат подорвал дом в Армавире

Самогонный аппарат подорвал дом в Армавире
«Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе

«Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе

 В будущем в Алма-Ате и Астане будут передвигаться только на электромобилях — Назарбаев

В будущем в Алма-Ате и Астане будут передвигаться только на электромобилях — Назарбаев
Мексика закупит у США вооружения почти на $100 млн — СМИ

Мексика закупит у США вооружения почти на $100 млн — СМИ

 Скончался астронавт Джон Янг, побывавший на Луне

Скончался астронавт Джон Янг, побывавший на Луне
Полиция проверяет сообщение о минировании ЖК в Москве

Полиция проверяет сообщение о минировании ЖК в Москве

 Самогонный аппарат подорвал дом в Армавире

Самогонный аппарат подорвал дом в Армавире
«Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе

«Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе

 В будущем в Алма-Ате и Астане будут передвигаться только на электромобилях — Назарбаев

В будущем в Алма-Ате и Астане будут передвигаться только на электромобилях — Назарбаев
Мексика закупит у США вооружения почти на $100 млн — СМИ

Мексика закупит у США вооружения почти на $100 млн — СМИ

 Скончался астронавт Джон Янг, побывавший на Луне

Скончался астронавт Джон Янг, побывавший на Луне
21:36   6 Января 2018
Весь мир
52

Трамп заявил, что расследование о «вмешательстве» РФ его не касается

Трамп заявил, что расследование о «вмешательстве» РФ его не касается

Президент США Дональд Трамп сообщил, что расследование о «вмешательстве» РФ его не затрагивает. Об этом политик сообщил во время вечерней встрече с журналистами в субботу.

Американский лидер отметил, что под следствием может находиться его бывший оппонент Хиллари Клинтон. Его же это расследование не касается.

На вопрос о том, готов ли он в случае надобности дать показания по делу, Трамп ответил уклончиво. Президент США в очередной раз назвал ложными обвинения в его сторону о сговоре с Москвой в ходе президентских выборов 2016 года. Глава государства предложил быстрее разобраться с расследованием, поскольку, по его мнению, из-за него страна выглядит «весьма глупо». Власти Российской Федерации не раз опровергали информацию о «вмешательстве» в выборы президента США.

Автор: Павел Никифоров
#сша #трамп #вмешательство рф
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы Россия
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы
Накануне Instagram заблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». После обращения Роскомнадзора к руководству социальной сети страница была разблокирована.
12:47   6 Января 2018
1784
РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ Россия

РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ

18:05   5 Января 2018
3950
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ Весь мир

Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

13:36   4 Января 2018
14968
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

15:30   3 Января 2018
14343
Новости smi2.ru
Эксперты сравнили американский вертолет «Апач» с российским Ка-52

Эксперты сравнили американский вертолет «Апач» с российским Ка-52

 Зариф назвал «промахом» США заседание Совбеза ООН по Ирану

Зариф назвал «промахом» США заседание Совбеза ООН по Ирану

 ЕС требует у России 1,39 млрд евро в год за «незаконное» эмбарго на ввоз свинины

ЕС требует у России 1,39 млрд евро в год за «незаконное» эмбарго на ввоз свинины

 Франция не согласилась с оценкой США в Иране

Франция не согласилась с оценкой США в Иране