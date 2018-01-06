Трамп заявил, что расследование о «вмешательстве» РФ его не касается

Президент США Дональд Трамп сообщил, что расследование о «вмешательстве» РФ его не затрагивает. Об этом политик сообщил во время вечерней встрече с журналистами в субботу.

Американский лидер отметил, что под следствием может находиться его бывший оппонент Хиллари Клинтон. Его же это расследование не касается.

На вопрос о том, готов ли он в случае надобности дать показания по делу, Трамп ответил уклончиво. Президент США в очередной раз назвал ложными обвинения в его сторону о сговоре с Москвой в ходе президентских выборов 2016 года. Глава государства предложил быстрее разобраться с расследованием, поскольку, по его мнению, из-за него страна выглядит «весьма глупо». Власти Российской Федерации не раз опровергали информацию о «вмешательстве» в выборы президента США.