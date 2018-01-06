Скончался бывший президент концерна Toyota

На 89-м году жизни скончался Тацуро Тоеда, бывший президент автоконцерна Toyota. Сообщение об этом появилось на сайте компании.

Отмечается, что причиной смерти стала пневмония. Тоеда скончался 30 декабря, объявлено об этом было только шестого января. В Toyota намерены организовать вечер памяти бывшему президенту компании.

Тоеда занимал пост главы автоконцера с 1992 по 1995 год. Он взялся за работу в компании, когда спрос на продукцию Toyota, как и в ряде других подобных организаций, был низок.