Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Полиция проверяет сообщение о минировании ЖК в Москве

Полиция проверяет сообщение о минировании ЖК в Москве

 Самогонный аппарат подорвал дом в Армавире

Самогонный аппарат подорвал дом в Армавире
«Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе

«Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе

 В будущем в Алма-Ате и Астане будут передвигаться только на электромобилях — Назарбаев

В будущем в Алма-Ате и Астане будут передвигаться только на электромобилях — Назарбаев
Мексика закупит у США вооружения почти на $100 млн — СМИ

Мексика закупит у США вооружения почти на $100 млн — СМИ

 Скончался астронавт Джон Янг, побывавший на Луне

Скончался астронавт Джон Янг, побывавший на Луне
Полиция проверяет сообщение о минировании ЖК в Москве

Полиция проверяет сообщение о минировании ЖК в Москве

 Самогонный аппарат подорвал дом в Армавире

Самогонный аппарат подорвал дом в Армавире
«Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе

«Шпок… и нету»: советник Порошенко поглумился над убийством ополченца в Донбассе

 В будущем в Алма-Ате и Астане будут передвигаться только на электромобилях — Назарбаев

В будущем в Алма-Ате и Астане будут передвигаться только на электромобилях — Назарбаев
Мексика закупит у США вооружения почти на $100 млн — СМИ

Мексика закупит у США вооружения почти на $100 млн — СМИ

 Скончался астронавт Джон Янг, побывавший на Луне

Скончался астронавт Джон Янг, побывавший на Луне
21:20   6 Января 2018
Весь мир
105

Скончался бывший президент концерна Toyota

Скончался бывший президент концерна Toyota

На 89-м году жизни скончался Тацуро Тоеда, бывший президент автоконцерна Toyota. Сообщение об этом появилось на сайте компании.

Отмечается, что причиной смерти стала пневмония. Тоеда скончался 30 декабря, объявлено об этом было только шестого января. В Toyota намерены организовать вечер памяти бывшему президенту компании.

Тоеда занимал пост главы автоконцера с 1992 по 1995 год. Он взялся за работу в компании, когда спрос на продукцию Toyota, как и в ряде других подобных организаций, был низок.

Автор: Павел Никифоров
#япония #toyota #тацуро тоеда
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы Россия
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы
Накануне Instagram заблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». После обращения Роскомнадзора к руководству социальной сети страница была разблокирована.
12:47   6 Января 2018
1784
РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ Россия

РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ

18:05   5 Января 2018
3950
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ Весь мир

Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

13:36   4 Января 2018
14968
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

15:30   3 Января 2018
14343
Новости smi2.ru
Эксперты сравнили американский вертолет «Апач» с российским Ка-52

Эксперты сравнили американский вертолет «Апач» с российским Ка-52

 Зариф назвал «промахом» США заседание Совбеза ООН по Ирану

Зариф назвал «промахом» США заседание Совбеза ООН по Ирану

 ЕС требует у России 1,39 млрд евро в год за «незаконное» эмбарго на ввоз свинины

ЕС требует у России 1,39 млрд евро в год за «незаконное» эмбарго на ввоз свинины

 Франция не согласилась с оценкой США в Иране

Франция не согласилась с оценкой США в Иране