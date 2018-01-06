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21:41   6 Января 2018
Россия
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Восемь человек пострадали при столкновении маршрутки и троллейбуса в Рязани

Восемь человек пострадали при столкновении маршрутки и троллейбуса в Рязани

Среди пострадавших есть дети. Сейчас они находятся в больнице.

Маршрутное такси и троллейбус столкнулись сегодня, 6 января, в Рязани. В результате аварии восемь человек, среди них трое детей, были госпитализированы с различными травмами. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По предварительным данным, ДТП произошло между пятью и шестью часами вечера на улице Ленина. Маршрутка, следовавшая в направлении Театральной площади влетела в троллейбус, который двигался в том же направлении. Пострадали водитель и семь пассажиров маршрутного такси.

Причиной происшествия, вероятней всего, стало несоблюдение безопасной дистанции водителем маршрутки. В прошлом году он неоднократно привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Будет проведено тщательное расследование.

Автор: Александра Гегельская
#дтп #рязань
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