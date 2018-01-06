Трамп поддержал диалог между Южной Кореей и КНДР

Президент США Дональд Трамп поддержал начало диалога между Южной Кореей и ее северным соседом.

Политик отметил, что США в будущем может присоединиться к обсуждению. Американский лидер выразил надежду на продолжение диалога по завершении Олимпиады-2018.

Накануне представители Сеула и Пхеньяна по специальному каналу обсудили двусторонние отношения. В том числе затрагивался вопрос о предстоящих февральских соревнованиях. Для КНДР и Южной Кореи этот диалог был первым за долгое время.