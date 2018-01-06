Скончался известный травматолог Владимир Юлов

Скончался известный российский травматолог Владимир Юлов. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на родственников врача.

Ранее сообщалось, что в частном доме в Домодедово, Московская область, обнаружили два тела: Владимира Юлова и его друга из Германии Александра Гербера, так же врача. По некоторой информации, причиной смерти могло стать отравление алкоголем.

Юлов был травматологом-ортопедом, доктором медицинских наук. На его счету около 60 опубликованных научных текстов, четыре изобретения. При жизни Владимир Юлов вел активную деятельность по разработке и внедрению новейших технологий во врачебную практику.