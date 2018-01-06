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21:11   6 Января 2018
Россия
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Скворцова поручила Росздравнадзору усилить контроль в праздничные дни

Скворцова поручила Росздравнадзору усилить контроль в праздничные дни

Соответствующая реакция последовала после гибели женщины, ожидавшей приема к врачу более пяти часов. Инцидент произошел в Петербурге.

Глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору с повышенным вниманием проверять медучреждения в праздничные дни. Необходимо более тщательно разбирать жалобы пациентов и незамедлительно реагировать на них, — подчеркнула она.

Поручение было передано сразу после сообщений в СМИ о гибели пациента в одной из клиник в праздничные дни. Министр также поручила Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения провести тщательное расследование относительно данного инцидента.

Ранее СКР по Петербургу подтвердил, что 80-летняя женщина умерла накануне в одной из больниц Красносельского района города. Пенсионерку госпитализировали в прединсультном состоянии в городскую больницу №15 — она прождала помощи более пяти часов, так и не дождавшись.

Автор: Александра Гегельская
#росздравнадзор #минздрав #скворцова
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