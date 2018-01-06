В будущем в Алма-Ате и Астане будут передвигаться только на электромобилях — Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев надеется, что в обозримом будущем жители двух самых крупных городов страны — Алма-Аты и Астаны — будут ездить только на электромобилях. Об этом сообщила пресс-служба лидера республики по итогам его встречи с руководителем администрации города Алма-Аты Бауыржаном Байбеком.

В ходе беседы с Байбеком президент Казахстана отметил важную роль Алма-Аты в масштабах экономики всей республики и подчеркнул, что развитие города постоянно находятся на личном его контроле. Он сказал, что если число жителей города достигает двух миллионов человек, то он становится экономически самодостаточным — создает новые возможности, превращается в центр притяжения малого и среднего бизнеса.

Назарбаев акцентировал внимание на проблемах газификации и улучшения экологического состояния города. По его словам, Казахстану нужно и дальше работать в направлении газификации электростанций, жилья, перевода общественного и частного автотранспорта на газ. «А в будущем нам нужно прийти к тому, чтобы в Алма-Ате и Астане ездили исключительно на электромобилях.